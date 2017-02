\Chevron Temui Luhut Hari Ini, Bahas Apa?\

JAKARTA - Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor sore ini dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Pertemuan ini akan dilakukan secara tertutup.

Pertemuan dijadwalkan akan dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Hanya saja, belum diketahui secara pasti apa yang dibahas dalam pertemuan ini.

Berdasarkan agenda, Jumat (24/2/2017), pertemuan ini akan dilakukan setelah Luhut melakukan sejumlah pertemuan. Di antaranya adalah pertemuan mengenai perjanjian jual beli gas. Saat ini, awak media pun masih menunggu hasil pertemuan ini.

Seperti diketahui, Chevron Indonesia Company telah memutuskan untuk mengembalikan Blok East Kalimantan kepada pemerintah Indonesia setelah habis masa kontrak pada 24 Oktober 2018.

Namun, keputusan pengembalian Blok East Kalimantan tersebut tidak mempengaruhi komitmen meneruskan sejarah 90 tahun kemitraan di Indonesia atau menjalankan proyek strategis seperti Indonesia Deepwater Development (IDD).

Seperti diketahui, Chevron telah mengelola PSC East Kalimantan dan menyediakan suplai gas yang berkelanjutan kepada aset strategis Indonesia termasuk kilang LNG di Bontang dan kilang minyak di Balikpapan.

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sesuai rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) pada 2016, produksi minyak dan kondensat Blok East Kalimantan ditargetkan mencapai 14,47 ribu barel per hari. Target tersebut lebih rendah dari asumsi APBN 2016 sebesar 17,59 ribu barel per hari.

Rencana produksi minyak East Kalimantan pada 2016 tersebut merupakan terbesar kesembilan setelah Blok Rokan (PT Chevron Pacific Indonesia), Cepu (Mobil Cepu Limited), PT Pertamina EP, Mahakam (Total E&P Indonesie), ONWJ (PT PHE ONWJ Ltd), South East Sumatera (CNOOC SES Ltd), South Natuna Sea Block "B" (ConocoPhilips Indonesia Inc Ltd), dan Ketapang (Petronas Carigali Ketapang II Ltd).