\Pertamina Hanya Kuasai 20%-25% Kilang Bontang\

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan melakukan pembangunan kilang minyak di Bontang. Pembangunan kilang ini ditargetkan akan rampung pada 2023 mendatang.

Menurut Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi, pada proyek ini Pertamina hanya akan memiliki 20% hingga 25% saham. Sisanya, saham akan diserahkan kepada patner mayoritas konsorsium yang membangun kilang ini.

"Bukan kemampuannya, sisanya. Kalau kemampuannya besar," tuturnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Hal ini pun akan menjadi salah satu klausul dalam perjanjian dengan kontraktor. Diharapkan, calon kontraktor akan semakin tertarik dengan proyek ini.

"Oh iya tentu harus ada dalam klausul ini yang detailnya akna kami bicarakan. jadi semacam membeli lebih awal, istilahnya right to buy. Setelah 10 tahun 20 tahun dalam suatu diskusi dengan partner," jelasnya.

Pada proyek ini, Indonesia akan sepenuhnya menyerap hasil produksi gasoline. Hanya saja, avtur hingga solar yang dihasilkan ditargetkan dapat diekspor hingga ke Filipina.

"Saya tidak bisa sampaikan sekarang karena petrokimianya belum kita definisikan, karena kalau cuma kilang BBM grafisnya sudah jelas misalnya LPG 7% atau 10%, gasoline seriesnya misalnya 40%, diesel series 40-50%, kira-kira seperti itu," jelasnya.

Namun, apabila tak terdapat peminat dalam proyek ini, maka Pertamina akan kembali melakukan proses ulang. Hanya saja, sembari mencari calon investor, Pertamina masih akan melakukan penghitungan potensi secara keseluruhan pada kilang ini.

"Karena kalau yang saya bangun kilang minyak saja sudah jelas, kalau bicara petrokimia, sebagian fraksi nafta itu, nafta itu kan produk antara untuk menjadi gasoline series, itu nafta itu jadi bahan baku petrokimia, sedang kami hitung. Nanti pada waktunya saya sampaikan," tutupnya.