\Banyak Skandal, Ini Daftar 10 Perusahaan dengan Reputasi Terburuk di Amerika \

NEW YORK - The Harris Poll mengeluarkan survei reputasi beberapa perusahaan di Amerika Serikat (AS) tahun ini. Di tempat teratas, bercokol perusahaan online terbesar di dunia, Amazon. Survei tahunan Harris Poll mencatat Amazon menjadi yang terbaik dari 100 perusahaan top dan mencatatkan skor tertinggi.

Namun, ada beberapa perusahaan yang jatuh ke posisi terbawah karena terganggu oleh skandal. Wells Fargo membukukan penurunan terbesar yang pernah ada dengan turun 20,6 poin, ke level "kritis" setelah perusahaan tersebut mencetak dua juta rekening dan kartu kredit palsu untuk meningkatkan angka penjualan mereka. Skandal ini mengakibatkan pengunduran diri CEO dan beberapa manajer tingkat tinggi.

Perusahaan lain yang menurun secara signifikan adalah Samsung yang reputasinya terpukul akibat Galaxy Note 7 yang meledak karena baterai yang rusak. Selain itu, ada juga Chipotle yang masih belum pulih dari wabah ecoli di restoran dan Bank of America yang harus membayar USD415 juta karena menyalahgunakan uang broker.

Sekadar informasi, Reputasi perusahaan mencakup identifikasi risiko pasar baru dan kekuatan reputasi tindakan RQ perusahaan berdasarkan persepsi lebih dari 23.000 orang Amerika dalam enam dimensi reputasi perusahaan: tanggung jawab sosial, emotional appeal, produk dan jasa, visi dan kepemimpinan, kinerja keuangan, dan lingkungan kerja.

Berikut adalah 10 perusahaan Amerika yang punya reputasi paling buruk.

1. Volkswagen Group dengan skor 63,46, memiliki reputasi poor

2. AIG dengan skor 63,22, memiliki reputasi poor

3. Charter Communications dengan skor 62,80, memiliki reputasi poor

4. Sears Holdings Corporation dengan skor 62,74, memiliki reputasi poor

5. Bank of America dengan skor 59,69, memiliki reputasi poor

6. Halliburton dengan skor 58,30, memiliki reputasi poor

7. Monsanto dengan skor 56,61, memiliki reputasi poor

8. Goldman Sachs dengan skor 56,32, memiliki reputasi poor

9. Wells Fargo & Company dengan skor 49,11, memiliki reputasi critical

10. Takata dengan skor 48,70, memiliki reputasi critical.