\Negara Maju Lebih Dulu Gunakan Dana Pensiun untuk Infrastruktur\

JAKARTA - Pemerintah telah memiliki skema baru dalam pembangunan infrastruktur, yaitu Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Pada skema PINA, pemerintah tidak menggunakan APBN melainkan bekerjasama dengan berbagai perusahaan perseroan, salah satunya dengan PT Taspen (Persero).

Langkah Pemerintah menggunakan dana pensiun untuk pembiayaan infrastruktur pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan dan diharapkan dengan skema baru ini dapat mewujudkan pembangunan yang merata di berbagai daerah.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan jika penggunaan dana pensiun sangat tepat untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Yang artinya Indonesia sekarang bisa mengikuti jejak negara-negara maju yang sudah lebih dulu menggunakan skema pendanaan dengan dana pensiun.

"Dana pensiun cocok untuk pembiayaan infrastruktur. Di negara-negara maju juga demikian," ungkapnya kepada Okezone.

Menurutnya, proyek-proyek yang bisa didanai di Indonesia sangat banyak. Walaupun sangat banyak tapi tidak semua proyek dapat didanai, karena harus melihat juga mana proyek yang bisa memberikan keuntungan, dan jangan mengambil proyek jangka panjang yang berisiko tinggi.

"Untuk kasus Indonesia, jenis infrastruktur yang cocok untuk investasi dana pensiun adalah jenis infrastruktur yang memberikan imbal balik yang menguntungkan. Contohnya pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bandara dan pelabuhan," tukasnya.