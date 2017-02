\Amazon Kalahkan Google hingga Apple\

NEW YORK - The Harris Poll mengeluarkan survei reputasi beberapa perusahaan di Amerika Serikat (AS) tahun ini. Di tempat teratas, bercokol perusahaan online terbesar di dunia, Amazon.

Survei tahunan Harris Poll mencatat Amazon menjadi yang terbaik dari 100 perusahaan top, dan mencatatkan skor tertinggi. Amazon telah berada di top 10, selama sembilan tahun berturut-turut. Baca Juga: Jatuh Bangun Jeff Bezos Bangun Amazon.com, Sempat Dikira Website Bangkai!

Tahun ini, hanya 17 perusahaan memperoleh skor reputasi "sempurna" dari 80 lebih yang didata. Sementara 34 perusahaan menerima predikat "sangat baik" dengan skor antara 74-77.

