\Kunjungi Indonesia, Ini Sektor Incaran Raja Arab Saudi\

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud akan mendatangi Indonesia pada 1-9 Maret 2017 nanti. Tidak hanya ke Jakarta, orang nomor satu di Arab Saudi dan rombongannya juga akan menyambangi Pulau Dewata Bali.

Banyak yang bertanya apa saja yang akan dilakukan oleh Raja Arab tersebut selama berada di Indonesia. Apa saja pula yang akan dibicarakan olehnya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Ekonomi The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan, kedatangannya adalah kunjungan kerja dan akan membahas beberapa investasi dengan Jokowi.

"Sektor yang diincar adalah pertambangan dan minyak bumi, Pendidikan dan pariwisata," ungkapnya kepada Okezone, belum lama ini.

Menurutnya, sektor minyak dan bumi sudah pasti, karena sejauh ini semua negara yang datang ke Indonesia sudah pasti mengincar pertambangan Indonesia. Namun, di sektor pariwisata adalah hal yang baru dan tidak umum.

"Pariwisata disini sifatnya jenis wisata halal yang sekarang sedang mulai ngetrend di Indonesia," tukasnya.