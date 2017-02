\Ini Kerjasama Ekonomi yang Bakal Dihindari Raja Arab\

JAKARTA – Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Pemerintah diharapkan menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan investasi negara yang kaya akan hasil minyak.

Raja Arab Saudi akan mengunjungi Indonesia pada 1 hingga 9 Maret 2017. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi pada September 2015 lalu.

Pengamat Ekonomi The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah menilai, kedatangan Raja Arab tentunya memberikan timbal balik ke Indonesia.

"Investasi juga akan masuk dari Arab ke Indonesia, yaitu sektor usaha yang tidak bertentangan dengan konstitusi mereka yakni jenis usaha yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam misalnya dunia hiburan," ungkapnya kepada Okezone, belum lama ini.

Menurutnya semua sektor bisa saja kita minta dan ajak kerja sama Kerajaan Arab Saudi asal tidak sektor hiburan. Selain itu koneksi Indonesia terkait masyarakat Muslim pun bisa semakin ditingkatkan.

"Arab Saudi berkepentingan terhadap jamaah Haji dari Indonesia," tukasnya.