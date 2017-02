\Indonesia-Arab Saudi Saling Membutuhkan\

JAKARTA –Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintahan Indonesia dengan negara Arab Saudi tidak pernah mengalami kendala apapun. Hal tersebut, dianggap menjadi kesempatan baik bagi kedua negara untuk terus melanjutkan kerjasama.

Pengamat Ekonomi The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah melihat jika sejauh ini dilihat dari sejarah, kerja sama yang terjadi keduanya tidak ada masalah.

"Sejauh ini baik-baik saja. Terlebih keduanya saling membutuhkan, terutama di penyelenggaraan Haji dan Umroh," ungkapnya kepada Okezone, Sabtu (25/2/2017).

Menurutnya, kerjasama di bidang ini sudah terjadi sejak dulu, dan inilah salah satu kerjasama yang paling banyak dilakukan oleh Arab Saudi dengan Negara lainnya. Pasalnya, dari jamaah Haji lah Arab Saudi memperoleh devisa.

"Arab Saudi berkepentingan terhadap jamaah Haji. Untuk dapatkan devisa," tukasnya.

Seperti diketahui, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi dipastikan akan berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Raja Salman terlebih dahulu akan melakukan kunjungan kenegaraan pada 1-3 Maret, dan kemudian dilanjutkan dengan beristirahat di Pulau Dewata, Bali, pada tanggal 4-9 Maret.

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini merupakan kunjungan yang sangat bersejarah, karena kunjungan Raja Arab Saudi terakhir ke Indonesia, terjadi pada tahun 1970, atau 47 tahun yang lalu.