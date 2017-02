\Richard Adkerson, 47 Tahun Bergelut di Bisnis Tambang\

JAKARTA - Pemerintah hingga saat ini belum memberikan perpanjangan izin bagi PT Freeport Indonesia, lantaran mereka tidak mau mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard Adkerson pun terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Namun, CEO dengan bayaran lebih dari USD55 juta tersebut nampaknya tidak bisa menemukan jalan tengah bagi keberlangsungan Freeport di Indonesia.

Adkerson lulus dengan nilai tertinggi dari Mississippi State University dengan gelar sarjana dalam akuntansi pada tahun 1970. Dia juga menyelesaikan program manajemen Harvard Business School.

Dia mengawali kariernya sebagai akuntan pada bisnis minyak dan gas pada 1970, pada periode 1976-1978, dia menjadi seorang akuntan profesional dengan Securities and Exchange Commission di Washington, DC.

Adkerson kemudian bergabung dengan Freeport pada 1989. Dia menjadi partner dan managing director di Arthur Andersen yang bergerak di industri minyak dan gas. Dia kemudian masuk menjadi dewan direksi dari Arizona Commerce Authority, Greater Phoenix Leadership, dan Greater Phoenix Economic Council.

Dia juga pernah bekerja sebagai Ketua, Presiden & Chief Executive Officer oleh Stratus Properties, Inc., Managing Director & Partner oleh Arthur Andersen LLP, dan Presiden oleh University of Mississippi Foundation.

Selain itu, dia juga menjadi wakil ketua Museum Nasional Perang Dunia II, dan juga melayani di dewan pengunjung dari MD Anderson Cancer Center di Houston, Texas. Dia juga diangkat menjadi anggota direksi dewan Mississippi State University Foundation.

Adkerson juga menerima penghargaan dari The American Institute of Minning, Metalurgi dan Petroleum Engineers Charles F Rand Memorial pada 2011 dan penghargaan Executive of the Year oleh WP Carey School of Business Council Dean di Arizona State University pada tahun 2011.

Tercatat dia pernah berada di beberapa Dewan Direksi seperti di Freeport-McMoRan, Inc, The International Council on Mining & Metals, International Copper Association Ltd., New Orleans Baptist Theological Seminary Foundation, The New Orleans Police & Justice Foundation, Inc., The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, PT Freeport Indonesia dan Business Council of New Orleans & the River Region.