\5 Komisioner OJK Tak Lolos Tes, Pansel Diminta Buka Kriteria ke Publik\

JAKARTA – Panitia Seleksi Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis 35 nama yang lolos seleksi tahap II proses pemilihan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Dari hasil seleksi tahap II oleh Pansel OJK yang dirilis Sabtu, 25 Februari 2017, lima nama calon bertahan yang merupakan komisioner OJK tidak lolos. Sedangkan dua lainnya berhasil lanjut ke tahap seleksi ketiga.

Melihat hasil tersebut Pengamat Eknomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa keputusan Pansel tidak meloloskan petahanan jadi teka – teki yang banyak ditanyakan masyarakat. Menurutnya dalam seleksi kedua ini berhubungan dengan integritas dan kompetensi kandidat, sehingga calon petahanan meskinya punya kesempatan lebih unggul.

“Kalau jadi penilaian makalah dan track record, kok bisa dari tujuh hanya dua? Mungkin itu juga yang perlu dipublished ke masyarakat. Jadi kriteria penilaiannya seperti apa,” ujarnya saat dihubungi Okezone.

Enny memandang kinerja DK OJK periode 2012–2017 memang belum maksimal. Namun demikian banyak pula keberhasilan yang telah ditorehkan. Sehingga dirinya berharap, Pansel DK OJK lebih terbuka mengenai kriteria penilaian untuk mengurangi rasa ingin tahu publik akan kualitas kandidiat.

“Memang OJK yang lama ini tidak banyak kreatif, artinya masih banyak yang harus ditingkatkan tapi banyak juga yang telah berhasil. Kalau ini dinilai langsung oleh Pansel hanya dua (yang lolos) berarti banyak tidak berhasilnya atau seperti apa? Ini kan masih jadi pertanyaan publik,” ungkapanya.

Dari kelima nama yang tidak lolos terdapat nama Muliaman Hadad yang merupakan Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini. Empat orang lainnya adalah Firdaus Djaelani, Nelson Tampubolon, Kusumaningtuti S. Soetiono, dan Ilya Avianti.

Sedangkan dua komisioner lain yakni Wakil Ketua DK OJK Rahmat Waluyunto dan Anggota DK OJK merangkap Kepala Eksekutif Pasar Modal Nurhaida lolos ke tahap berikutnya.