\Kunjung Bali, Raja Salman Akan Investasi Pariwisata Halal?\

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz akan bertandang ke Indonesia dalam beberapa hari lagi. Salah satu agenda dalam kunjungannya kali ini, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dijadwalkan berkunjung ke Bali pada Sabtu, 4 Maret 2017.

Bukan sekedar berlibur, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai ada motif investasi sektor pariwisata dalam kunjungan Raja Salman ke Bali tersebut.

Saat ini, lanjut Bhima, Arab Saudi sedang alami penurunan harga minyak dunia. Sehingga Pemerintah Arab Saudi mencanangkan diversifikasi investasi ke sektor lain.

“Memang yang pertama adalah minyak. Dari dulu memang besar tapi selama dua tahun alami penurunan, makanya ini juga ada motif datang ke Bali. Jadi keliatannya ada sektor pariwisata juga yang ingin dia garap,” ujarnya ketika dihungi Okezone.

Investasi sektor pariwisata ini dapat berkonsep pariwisata halal. Menurut Bhima sektor pariwisata halal Indonesia punya potensi tinggi untuk dikembangkan. Sehingga menjadi alternatif investasi yang menggiurkan bagi Kerajaan Arab Saudi.

“Walaupun cadangan minyak besar tetapi dia harus diversifikasi ke sektor lain. Pariwisata yang disasar itu juga salah satunya pariwisata halal. Bali juga jadi koneksi ke NTT dan memang sedang gencar di daerah sana untuk pariwisata halal,” terangnya.

Sebagaimana diketahui tujuan kedatangan rombongan kerajaan Arab Saudi ke Indonesia adalah untuk taman investasi. Raja Salman akan menandatangani investasi perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, di Cilacap dengan nilai USD6 miliar. Namun demikian tidak menutup kemungkinan, Arab Saudi akan kembangkan lebih banyak investasi di Indonesia selain di sektor minyak.