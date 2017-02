\Ratusan Calon Pengembang Handal 'Terlahir'\

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus memacu pertumbuhan bisnis di sektor properti dengan kembali mencetak wirausaha muda yang memiliki kompetensi di bidang ini. Bekerja sama dengan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Bank BTN melepas 119 lulusan program Mini MBA in Property yang telah selesai mengikuti program tersebut.‎

Corporate Secretary Bank BTN Eko Waluyo mengatakan sektor properti di Indonesia masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Untuk menggarap peluang tersebut, tambah Eko, perseroan membantu meningkatkan jumlah wirausaha di sektor properti, salah satunya melalui program Mini MBA in Property.‎

“Adanya program Mini MBA in Property ini menjadi wujud komitmen kami mendukung penyediaan pasokan rumah dalam rangka meningkatkan sektor properti dan menyukseskan Program Sejuta Rumah. Sebab, para lulusan diharapkan dapat menjadi calon developer handal,” papar dia dalam keterangan tertulis, Jakarta.

(dhe)