\Rupiah Rp13.340, Terkapar di Awal Pekan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini bergerak landai cenderung melemah. Rupiah masih bergerak di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (27/2/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 9 poin atau 0,07% ke Rp13.340 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.335-Rp13.346 per USD.

Sementara Yahoofinance, mencatat Rupiah melemah 14 poin atau 0,11% ke Rp13.341 per USD. Rupiah tercatat bergerak di antara Rp13.327 per USD hingga Rp13.356 per USD.

Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, pergerakan Rupiah akan dibayang-bayangi sentimen The Fed yang akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga hingga empat kali di tahun ini.

"Yang mendekati ini bulan Maret. Jadi memang sulit untuk Rupiah menguat. Ini akan membuat Rupiah melemah di level Rp13.400-an per USD," kata Edwin kepada Okezone.

Selain sentimen luar negeri, Rupiah juga dipengaruhi sentimen dalam negeri, salah satunya pilgub putaran dua DKI Jakarta.

"Jika hasil pilkada mengecewakan, ini akan menjadi beban untuk Rupiah," tukasnya.