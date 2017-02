\Astra Otoparts Kantongi Laba Rp418,2 Miliar\

JAKARTA - Sepanjang 2016 lalu, PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mencetak laba bersih mencapai Rp418,2 miliar. Jumlah ini meningkat 31% dibandingkan dengan pencapaian di 2015 yang hanya Rp318,57 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, kenaikan laba bersih AUTO itu tak lepas dari pertumbuhan pendapatan mereka tahun lalu yang meningkat 9% menjadi Rp 12,81 triliun. Pada tahun sebelumnya, pendapatan AUTO tercatat cuma sebesar Rp 11,72 triliun. Di sisi lain, beban pokok AUTO juga mengalami kenaikan 9% jadi Rp 10,95 triliun.

Sehingga, laba kotornya hanya naik tipis 7% menjadi Rp 1,85 triliun. Namun, ada lonjakan signifikan di pos laba bersih entitas asosiasi dan ventura yang mencapai 600% menjadi Rp 229,77 miliar.

Lalu, beban keuangan AUTO berhasil diturunkan 28% jadi Rp 124,22 miliar. Alhasil, tahun lalu mereka mampu mencetak laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 648,09 miliar, naik 49% dibanding raihan tahun sebelumnya. Laba bersih per saham aliasearning per share (EPS) AUTO pun naik menjadi Rp 87 per saham dari sebelumnya Rp 66.