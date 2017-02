\Laba Naik 5%, Astra Kaji Dividen Rp113/Saham\

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) membukukan penurun pendapatan sebesar 3,11 triliun atau sekira 2%. Adapun pendapatan bersih perseroan pada 2016 sebesar Rp181,08 triliun dari sebelumnya Rp184,19 triliun.

Namun, laba bersih Astra tercatat mengalami peningkatan sebesar 5% atau Rp15,15 triliun. Olehkarena itu, Astra pun berencana untuk membagikan dividen pada para pemegang sahamnya.

Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Senin (27/2/2017), Astra berencana membagikan dividen final sebesar Rp113 per saham. Namun, besaran dividen tersebut, harus dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada April 2017.

Usulan dividen final tersebut bersama dengan dividen interim Rp55 per saham, turun dari 2015 sebesar Rp64 per saham. Dengan demikian, dividen total pada 2016 menjadi Rp168 per saham turun dari 2015 sebesar Rp177 per saham.

Dengan demikian, rasio dividen (payout ratio) Astra saat ini mencapai sebesar 45% turun dari 2015 sebesar 50% atau 45% bila tidak memperhitungkan dampak penurunan nilai properti pertambangan.