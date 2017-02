\Politisi Tak Lolos Seleksi DK OJK, Bukti Pansel Dengar Masukan Masyarakat\

JAKARTA – Dua politisi yang mendaftar calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lolos dalam seleksi tahap kedua. Keduanya adalah politisi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng, dan politisi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo.

Pengamat Eknomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengapresiasi keputusan Pansel DK OJK yang tidak meloloskan dua nama politisi tersebut. Menurutnya, dalam seleksi tahap kedua ini Pansel DK OJK telah mendengar masukan dari masyarakat.

“Banyak masukan masyarakat politisi aktif tidak bisa masuk dalam DK OJK. Kita aspresi Pansel yang telah mendengarkan masukan masyarakat,” ujarnya ketika dihubungi oleh Okezone belum lama ini.

Enny sendiri tidak mempermasalahkan kehadiran politisi dalam jajaran DK OJK. Namun mengingat posisinya keduanya sebagai politisi yang masih sehingga tidak dapat memenuhi kriteria administrasi.

“Bukannya politisi tidak boleh tetapi politisi aktif ini yang harus digarisbawahi. Pak Mekeng dan Pak Andreas itu masalahnya masih aktif. Harusnya tidak lolos dari administrasi pertama dulu,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Panitia Seleksi Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis 35 nama yang lolos seleksi tahap II proses pemilihan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Seleksi tahap II sendiri berisikan penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah.