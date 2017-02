\Harga Minyak Turun, Raja Salman Disarankan Diversifikasi Investasi\

JAKARTA - Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi dipastikan akan berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret mendatang. Dalam kunjungannya, Raja Salman akan menandatangani investasi perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, di Cilacap dengan nilai USD6 miliar.

Selain investasi untuk kilang minyak Cilacap, Raja Salman akan membuka peluang investasi di sektor lainnya dengan Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, diversifikasi investasi perlu diambil oleh Arab Saudi setelah harga minyak dunia sempat anjlok.

“Setelah jatuhnya harga minyak yang luar biasa, Arab Saudi sudah mulai kembangkan investasi yang terdiversifikasi ke beberapa sektor,” terangnya ketika dihubungi Okezone di Jakarta.

Bhima memprediksi beberapa sektor yang akan mendapat suntikan investasti Arab Saudi antaranya sektor infrastruktur dan pariwisata.

“Pariwisata yang disasar itu juga salah satunya pariwisata halal. Bali juga jadi koneksi ke NTT dan memang sedang gencar d daerah sana untuk pariwisat halal,” terangnya.

Potensi pasar perbankan syariah Indonesia juga punya peluang untuk diajukan kepada Raja Salman. Pasar perbankan syariah seringkali terlewat dari kucuran dana investasi kerena mayoritas investor mencari pasar konvensional.

“Dia potensi besar beli sukuk (Surat Berharga Syariah Negara Ritel) sedangkan investor lain dia lebih cari yang konvensional. Arab Saudi punya pasar yang berbeda (dengan investor lain) jadi bisa saling mengisi,” tukasnya.

Rencananya, dalam kunjungan ke Indonesia, Raja Salman akan membawa 1.500 anggota delegasi, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran.