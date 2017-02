\Banyak Tantangan Ekonomi Global, Komisioner OJK Harus Lebih Solid \

JAKARTA – Panitia Seleksi Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis 35 nama yang lolos seleksi tahap II proses pemilihan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Seleksi tahap II sendiri berisikan penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah.

Tantangan ekonomi global telah menunggu para kandidat komisioner OJK. Oleh karenanya, tidak sekedar integritas perorangan, anggota komisioner OJK yang baru diharapkan dapat menghadirkan integrasi keuangan yang kokoh dalam membawa masa depan perekonomian Indonesia.

“Ini membutuhkan hubungan yang solid dari sektor keuangan, termasuk ke mana arah kebijakan sektor keuangan kita ke depan,” terang Pengamat Eknomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati ketika dihubungi oleh Okezone belum lama ini.

PR lain bagi komisioner OJK mendatang adalah pondasi arsitektur perbankan Indonesia. Enny menyatakan bahwa pembenahan sektor perbankan Indonesia sangat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi.

“Apakah ke depan masih melanjutkan ke (Bank Umum Kelompok Usaha)BUKU I,III,III atau ke arsitektur perbankan yang lama, sehingga ini yang juga nanti tidak hanya perdebatan personal komisioner tetapi juga arah kebijakan ke depan,” terangnya.

Adapun ke 35 nama calon yang lolos selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap III (assessment center dan pemeriksaan kesehatan) pada Senin (27/2/2017) dan Rabu (1/3/2017). Pansel DK OJK sendiri diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan beranggotakan Gubernur BI Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Menko Perekonomian Darmin Nasution serta enam anggota lainnya mewakili industri jasa keuangan dan akademisi.