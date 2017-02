\RAJA SALMAN: Saat Naik Takhta Pimpin Arab, 'Sebar' Duit Rp343 Triliun\

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud melakukan hal yang menggemparkan saat dirinya resmi menjabat pemimpin negara yang kaya raya dari minyak tersebut.

Raja Salman menjadi sangat murah hati. Dia merogoh 20,7 miliar pounsterling (Rp343,3 triliun, mengacu kurs Rp16.586 per poundsterling) untuk merayakan dirinya resmi menduduki takhta di negara kaya minyak itu.

Dilansir dari dailymail, Raja Salman dalam akun Twitternya memberikan penjelasan. "Dear people: You deserve more and whatever I do will not be able to give you what you deserve.'

Dana tersebut digelontorkan kepada seluruh pegawai negeri alias PNS di lingkungan kerajaaan. Alhasil, para tentara hingga pensiunan meraih bentuk bonus dengan besaran sekira dua bulanan gaji yang biasa diterima.

Warga Saudi yang kecipratan dana ini, langsung berbelanja. Barang belanjaan yang diburu adalah ponsel pintar baru, jam tangan mewah dan liburan eksotis.

Bahkan, beberapa orang juga dilaporkan menyisihkan uang terutama untuk memungkinkan mereka untuk menikah.

Selain itu, juga akan ada hibah untuk berbagai asosiasi profesional, sastra dan hingga berbagai klub olahraga.