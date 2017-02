\Harga Tanah Kota Ini Melonjak, dari Rp10.000 Jadi Rp1 Juta/Meter\

GUNUNGKIDUL – Booming pariwisata benar-benar memiliki efek domino yang luas. Paling tidak untuk harga tanah di pesisir selatan saat ini melonjak drastis.

Jika dulu harga tanah per meter hanya berkisar Rp10.000 per meter, kini harganya sudah melambung hingga Rp 1 juta per meter. Bahkan ada makelar tanah yang menawarkan Rp2 juta setiap meternya.

Adhitya, salah seorang makelar tanah mengungkapkan, dirinya memiliki beberapa lokasi tanah sertifikat hak milik (SHM) di pinggir pantai. Kendati belum ada akses jalan memadai, namun sudah ditawar Rp750.000 setiap meternya.

Di lokasi yang memiliki view keindahan pantai inilah para broker bisa memainkan harga. Banyaknya investor luar daerah yang berbondong bondong mencari tanah di Gunungkidul diduga menjadi faktor naiknya harga tanah.

”Saya masih ada space di dekat Pantai Kukup, ada sekitar 5 hektar,” ungkapnya kepada KORAN SINDO YOGYA kemarin. Dia menjelaskan harga tanah di pesisir memang berubah drastis. Sebelum perkembangan pariwisata ini, harga tanah di lokasi pinggir pantai sangat murah, namun sekarang melonjak.

“Ya dulu hanya Rp10.000-Rp15.000 sekarang paling murah Rp750.000, kebanyakan ya Rp1 juta per meter,” ulasnya. Hal senada disampaikan Mantan Kepala Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari Ristanto Hari Pranowo.

Menurutnya kenaikan harga tanah yang drastis terjadi sejak dua tahun terakhir. Namun demikian kenaikan bertahap terjadi sejak tahun 2011 silam.

”Kenaikan kalau awal hanya sedikit dari Rp15.000 ke Rp30.000 per meter. Namun begitu tahun 2013-2014, langsung harganya meroket,” ulasnya. Diapun tidak menyangka dengan meroketnya harga tanah di pesisir ini. Sejak dia menjadi Kades yang berakhir tahun 2013lalu, banyak warga enggan ditawari tanah di pesisir.

“Karena tanahnya tidak subur dan hanya bebatuan bukit. Namun sekarang, kita tidak bisa membelinya karena harganya tidak terjangkau lagi,” ucap dia.

Bupati Gunungkidul Badingah juga geleng geleng kepala dengan harga tanah di pesisir selatan ini. Diapun sempat iseng iseng menyusuri pantai dan menanyakan harga tanah. “Saya terus terang kaget, karena per meternya sudah di atas Rp 1 juta,” ungkap dia. Kendati demikian dia meminta warga tidak mudah melepas ke tangan investor.

Jangan sampai, lanjutnya, warga hanya menjadi penonton atas perkembangan pariwisata yang semakin hari kian banyak wisatawan yang berkunjung ini. ”Kita harus bisa jadi tuan rumah perkembangan pariwisata, regulasi akan kita atur antara wilayah masyarakat dan wilayah investasi,” pungkasnya.