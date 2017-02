\Penthouse Milik Bos Starbucks Dijual Murah, Harganya Rp533 Miliar!\

NEW YORK - Sebelum resmi mundur dari jabatannya pada April, Chief Executive Officer (CEO) Starbucks Howard Schultz kini tengah berupaya menjual penthouse miliknya di New York. Hunian yang terletak di jantung kota New York West Village tersebut akan dijual seharga USD40 juta atau setara Rp533 miliar (mengacu kurs Rp13.325 per USD).

Dilansir dari laman Architectural Digest, penthouse tersebut tadinya dibeli oleh Schultz seharga USD45 juta atau Rp600 miliar. Itu artinya Schultz kini menjual penthouse-nya lebih rendah dari harga belinya.

Penthouse memiliki luas bangunan 5.587 kaki persegi. Ruangannya dibanjiri cahaya alami, berasal dari jendela besar yang menghadap pemandangan seluruh kota dan Sungai Hudson.

Akses menuju ke penthouse milik pengusaha cerdas tersebut terbilang sangat mengutamakan privasi. Para tamu pun bisa berkunjung setiap saat dengan menggunakan lift pribadi guna menuju penthouse yang terletak di lantai 16.

Sedangkan lantai 17 ada gourmet dapur yang cocok untuk digunakan oleh koki. Dirancang oleh Thomas O'Brien dari Aero Studios, peralatan dapurnya dari beragam merek terkenal, mulai dari Sub-Zero, Wolf, Miele, dan mungkin saja ada mesin pembuat kopi kelas atas.

Selain itu, ada juga ruang keluarga terbuka terpusat pada perapian dan dekat dengan sebuah bar. Ini sengaja dirancang guna memberikan hiburan pada anggota keluarga ataupun tamu yang berkunjung.

Adapun fasilitas penthouse terdiri dari empat kamar tidur dan lima setengah mandi. Di dalamnya juga memiliki ruang luar seluas 1.600 kaki persegi, termasuk teras seluas 184 kaki persegi yang ada di kamar tidur utama.

Kamar mandi utamanya ada sebuah bak berendam yang menyajikan pemandangan kota.