\Belum Miliki Akses Jalan, Harga Tanah di Kota Ini Sudah Melonjak 100 Kali Lipat\

GUNUNGKIDUL - Jika dulu harga tanah per meter di Gunungkidul DIY hanya berkisar Rp10.000 per meter, kini harganya sudah melambung hingga Rp1 juta per meter. Bahkan ada makelar tanah yang menawarkan Rp2 juta setiap meternya.

Adhitya, salah seorang makelar tanah mengungkapkan, dirinya memiliki beberapa lokasi tanah sertifikat hak milik (SHM) di pinggir pantai. Kendati belum ada akses jalan memadai, namun sudah ditawar Rp750.000 setiap meternya.

Di lokasi yang memiliki view keindahan pantai inilah para broker bisa memainkan harga. Banyaknya investor luar daerah yang berbondong-bondong mencari tanah di Gunungkidul diduga menjadi faktor naiknya harga tanah.

