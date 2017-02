\Wall Street Menguat Jelang Pertemuan The Fed\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup sedikit lebih tinggi, dengan Dow berada di dekat rekor tertingginya untuk sesi ke-12 didukung oleh pernyataan ketua The Fed Dallas Robert Kaplan.

Kaplan mengatakan, The Federal Reserve mungkin perlu untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, untuk menghindari inflasi yang rendah pada akhir tahun. Kaplan merupakan anggota voting di komite bank sentral tahun ini. Dia menjelaskan, dalam pertemuan di beberapa pekan terakhir kenaikan Fed Rate nampaknya akan dipercepat.

Indeks Dow Jones Industrial Average DJI naik 16,09 poin atau 0,08% ke 20.837,85, indeks S&P 500 naik 2,38 poin atau 0,10% ke 2.369,72 dan indeks Nasdaq Composite menguat 16,59 poin atau 0,28% ke 5.861,90.

Ketua Fed Janet Yellen diperkirakan akan menaikkan suku bunga mereka di tiga pertemuan ke depan, yakni pada bulan Maret, Mei dan Juni. The Fed telah menaikkan suku bunga mereka pada Desember dan mengisyaratkan bahwa akan ada tiga kenaikan pada 2017.

Di sisi lain, kontrak untuk pembelian rumah turun pada Januari, karena kekurangan persediaan di daerah Midwest dan Barat. National Association of Realtors (NAR) mengatakan indeks penjualan rumah tertunda, turun 2,8% menjadi 106,4. Sementara indeks penjualan rumah untuk Desember direvisi naik ke 109,5.