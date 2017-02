\Rupiah Rp13.348 Tertekan Penguatan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan di akhir bulan Februari bergerak melemah. Namun, Rupiah masih bergerak di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa(28/2/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 7 poin atau 0,05% ke Rp13.348 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.342-Rp13.355 per USD.

Sementara Yahoofinance, mencatat Rupiah melemah tipis 2 poin atau 0,01% ke Rp13.343 per USD. Rupiah tercatat bergerak di antara Rp13.338 per USD hingga Rp13.362 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama karena didukung pernyataan-pernyataan hawkish pejabat Federal Reserve (the fed) serta data ekonomi positif.

Presiden Fed Dallas Robert Kaplan mengatakan bahwa kenaikan suku bunga akan datang "lebih cepat daripada yang diperkirakan," mengikuti peningkatan inflasi. Di sisi ekonomi, pesanan baru AS untuk barang-barang manufaktur tahan lama pada Januari meningkat USD4,0 miliar atau 1,8% menjadi USD230,4 miliar, sejalan dengan konsensus pasar.

Analis mengatakan bahwa pembuat kebijakan Fed dan data manufaktur yang positif memicu spekulasi pasar untuk kenaikan suku bunga secepatnya pada Maret dan mendukung penguatan greenback.