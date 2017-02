\Sugih Energy Raih Pinjaman Rp545,3 Miliar\

JAKARTA - Guna menggenjot produksi minyak dan gas (migas) di blok Lemang, PT Sugih Energy Tbk (SUGI) melalui anak usahanya PT Eastwin Global Investments Ltd memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandala Fundling (Caymans) Ltd sebesar USD41 juta atau sekitar Rp545,3 miliar (kurs 13.300 per USD).

“Fasilitas ini akan digunakan untuk meningkatkan operasional dengan menaikkan wilayah kerja di Lemang, Jambi, khususnya di blok Akatara,” kata Direktur Utama Sugih Energy, Supriyanto di Jakarta.

Supriyanto menuturkan, fasilitas pinjaman ini merupakan project financing, sehingga pengembaliannya akan dilakukan dari sebagian hasil produksi blok Akatara. Disebutkan, fasilitas pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembaliannya lima tahun sampai delapan tahun.

Sementara Direktur Keuangan SUGI, Rahman Akil menambahkan, fasilitas pinjaman sebesar USD41 juta tersebut akan digunakan untuk operasional wilayah kerja Lemang tahun ini sebesar USD20 juta. Selain itu, sebesar USD11 juta digunakan untuk pendanaan operasional 2016 (cash call). Sedangkan sisanya untuk membayar kembali pinjaman (refinancing) kepada pihak ketiga.

Direktur Sugih Energy Andhika Anindyaguna menambahkan, saat ini ada tiga pihak yang bekerja sama di wilayah kerja Lemang.

"Sugih Energy dengan hak partisipasi (participating interest/Pi) sebesar 34%, Mandala Energy dengan Pi sebesar 35%, dan sebagai operatornya yaitu PT Hexindo Gemilang Jaya dengan Pi 31%," kata Andhika.

Wilayah kerja Lemang berstatus produksi sejak November 2016, dan saat ini produksinya terpantau sekitar 300 barel per hari (bph). Sesuai working program and budgeting (WPNB) yang disetujui SKK Migas, akan dilakukan pengeboran lima sumur pengembangan di blok Akatara. Biaya yang dibutuhkan untuk pengeboran satu sumur pengembangan sekitar USD5 juta. Diharapkan pada akhir tahun ini, produksi lapangan Akatara mencapai 1.500 bph.

Sebagai informasi, Hingga priode 30 September 2016, PT Sugih Energy Tbk mencatat rugi sebesar USD4,71 juta atau meningkat dibandingkan rugi periode sama tahun sebelumnya yang USD1,99 juta. Disebutkan, beban pokok pendapatan turun jadi USD694,37 ribu dibandingkan beban pokok USD1,22 juta tahun sebelumnya membuat laba kotor naik menjadi USD2,11 juta dari laba kotor USD506,71 ribu di tahun sebelumnya. Kemudian laba usaha diraih USD779,75 ribu usai menderita rugi usaha USD437,11 ribu hingga September tahun 2015.

Perseroan mencatat kenaikan tajam beban keuangan menjadi USD5,49 juta dari beban keuangan tahun sebelumnya yang USD1,55 juta membuat rugi sebelum pajak naik jadi USD4,71 juta dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya yang USD1,99 juta. Jumlah aset perseroan hingga 30 September 2016 mencapai USD1,22 miliar turun tipis dari jumlah aset per 31 Desember 2015 yang mencapai USD1,23 miliar.