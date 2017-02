\Pendapatan Sarana Menara Tembus Rp5,05 Triliun\

JAKARTA - Sepanjang tahun 2016, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mencatatkan pendapatan meningkat 13% menjadi Rp5,05 triliun dari sebelumnya Rp 4,47 triliun.

Sementara, beban pokok pendapatannya juga mengalami kenaikan sebesar 17% year on year (yoy) menjadi Rp668,77 miliar. Namun, kenaikan ini sifatnya minor terhadap laba kotor perseroan. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Sebab, porsi beban pokok TOWR terhadap pendapatannya relatif stabil pada angka 13% terhadap pendapatan. Sehingga, kenaikan beban pokok itu sifatnya masih minor. Alhasil, TOWR mencatat laba kotor Rp4,38 triliun pada 2016.

Angka ini naik 12% dibanding periode 2015, Rp3,89 triliun. Kenaikan itu pada akhirnya mengerek bottom line perseroan. Tahun lalu, TOWR mencatat laba bersih Rp3,04 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Alhasil, laba per saham atau earning per share (EPS) saham TOWR mengalami kenaikan menjadi Rp298 per saham dari sebelumnya Rp290 per saham. Sebagai informasi, dalam rangka meningkatkan likuiditas untuk menunjang ekspansi bisnisnya kedepan, perseroan akan menggelar private placement atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) pada kuartal II 2017.

Disebutkan, jumlah saham perseroan yang akan diterbitkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 10,2 miliar lembar saham. Dari seluruh saham tersebut terdapat 6,8 miliar saham atau 67,28% dimiliki oleh publik. Namun dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, rata-rata volume harian perdagangan saham hanya 220.201, ini menunjukan perdagangan saham perseroan tidak likuid.

Dengan dilaksanakanya private placement diharapkan jumlah saham perseroan yang beredar menjadi meningkat dan lebih lanjut akan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan.

Rencananya, dalam aksi private placement, pemegang saham akan menjual sekurang-kurangnya 4,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Rencana ini akan dilaksanakaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain untuk meningkatkan likuiditas perseroan, rencana ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses pembiayaan melalui pasar modal domestik maupun internasional. Peningkatan profil perusahaan di Indonesia dan di luar negeri serta teridentifikasi basis pemegang saham perseroan.

Dengan manfaat itu, perseroan akan memberikan bantuan kepada pemegang saham penjual. Bantuan tersebut yaitu berupa virtual data room, ikut berpartisipasi dalam rencana private placement, menyediakan seluruh informasi terkait akuntansi, keuangan, dan akses kepada auditor.

Terakhir, menyediakan akses kepada penasehat lain dari perseroan. Besarnya bisnis menara BTS memacu perseroan dan anak usahanya untuk terus mencari pendanaan baru. Terakhir, anak usaha TOWR, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) mendapatkan revolving loan facility agreement sebesar maksimal Rp 500 miliar dari Bank Central Asia (BCA).

Pinjaman tersebut terdiri dari dua fasilitas yaitu A dan B. Fasilitas A adalah fasilitas time loan revolving, yaitu fasilitas pinjaman yang berjangka waktu tiga tahun sejak tandatangan perjanjian. Bunga sebesar JIBOR +1,50% pertahun dan provisi sebesar 0,15 per tahun per penarikan.

Jangka Waktu akseptasi fasilitas A maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang dengan menyerahkan akseptasi baru. Dijelaskan, perjanjian ini dengan tujuan untuk membiayai general purpose dan chasflow bridging Protelindo.

Kemudian fasilitas B yaitu berupa fasilitas uncommitted money market line. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun sejak perjanjian ditandatangani dan suku bunga ditentukan saat penarikan, sesuai suku bunga pasar. Nilai penarikan fasilitas ini minimal Rp 5 miliar.