\Saham Sarana Menara Nusantara Lebih Cocok untuk Investasi \

JAKARTA - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 13% menjadi Rp5,05 triliun dari sebelumnya Rp4,47 triliun. Laba per saham atau earning per share (EPS) saham TOWR juga mengalami kenaikan menjadi Rp298 per saham dari sebelumnya Rp290 per saham.

Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, kenaikan pendapatan TOWR sejalan dengan peningkatan kebutuhan telekomunikasi Indonesia. Investasi TOWR bersifat jangka panjang, sehingga pendapatannya masih terjamin hingga multiyears.

"Ketika sarana telekomunikasi mengalami pertumbuhan kebutuhan maka TOWR juga alami peningkatan," terangnya ketika dihubungi Okezone.

Dia memperkirakan, pergerakan saham TOWR akan berada pada rentang support di kisaran Rp3.300-Rp3.400. "Sedangkan untuk pergerakan resistensi, berada di level Rp3.800-Rp3.900," tuturnya.

Sayangnya, Reza menilai saham TOWR masih sulit diperoleh dibandingkan saham emiten jasa telekomunikasi lainnya. "Pergerakan harga saham TOWR tidak terlalu likuid," tukas dia.