\Bos OJK Harus Lepas dari Kepentingan Politik\

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan 35 nama daftar calon yang lolos seleksi tahap dua. Dari 35 nama tersebut, tidak ada satu pun nama politisi yang lolos.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, tidak lolosnya dua anggota parlemen menunjukkan bahwa OJK adalah lembaga yang harus lepas dari kepentingan politik.

"Lembaga seperti OJK harus benar-benar independen dan lepas dri kepentingan politik," kata dia kepada Okezone.

Apalagi, masyarakat Indonesia akan merayakan hajatan demokrasi yakni pemilihan presiden pada 2019. Untuk itu, penting sekali bila jabatan OJK steril dari kepentingan politik.

"Pansel OJK sudah cukup tegas untuk mengeliminasi calon dari senayan," tukasnya.

Sekadar informasi, ada dua nama politisi yang ikut dalam perebutan kursi pimpinan OJK sebelumnya ternyata tidak lolos.

Keduanya adalah Melchias Markus Mekeng dari Partai Golkar yang merupakan Ketua Komisi XI DPR dan Andreas Eddy Susetyo dari Partai PDI Perjuangan yang merupakan Anggota Komisi XI DPR.