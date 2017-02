\35 Nama Lolos Seleksi Bos OJK, Pansel Harus Hati-Hati\

JAKARTA - Sebanyak 35 nama telah lolos seleksi tahap II proses pemilihan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Seleksi tahap II sendiri berisikan penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah.

Lantas siapa yang paling memiliki kesempatan besar untuk menjadi bos OJK?

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, dengan komposisi 35 nama tersebut, terlihat pansel ingin melakukan terobosan. Sebab hanya dua nama calon bertahan yang lolos seleksi tahap dua.

"Mungkin pansel ingin ada terobosan kebijakan ekspansif, dari 35 nama itu positifnya ada kebijakan-kebijakan baru yang lebih progresif," kata dia kepada Okezone.

Namun Bhima meminta pansel untuk berhati-hati, karena ada sisi negatif dari 35 nama calon yang lolos seleksi. Antara lain, kurangnya pengalaman.

"Mungkin kurang pengalaman dalam urusan koordinasi internal dan butuh penyesuaian," tukas dia.

Berikut ini adalah daftar 35 nama yang lulus seleksi tahap II:

1. Dr. Adi Budiarso, Ak

2. Dr. Agusman, SE, AKT

3. H. Agus Santoso, SH

4. Ahmad Hidayat

5. Dr. Ahmad Junaedy

6. Arif Baharudin, SE, MBA,

7. Dr. Darminto, SE, MBA

8. Dr. Dewi Hanggraeni, SE,

9. Dwityapoetra Soeyasa Besar, SH, MIA,

10. Dyah Nastiti K. Makhijani,

11. Ir. Edy Setiadi, MSc

12. Etty Retno Wulandari, Ak, CA, MBA

13. Prof. Firmanzah, Ph.D

14. Drs. Freddy R. Saragih, MPA

15. Prof. Dr. Haryono Umar, Ak, MSc

16. Heru Kristiyana, SH MM

17. Hoesen

18. Ir. Lucky Fathul Aziz Hadibrata MS, CERG

19. Dr. Maliki Heru Santosa, MBA, CA, CRMA, CGMA, QIA

20. Prof. Dr. Marsuki, DEA

21. Drs. Mas Achmad Daniri,MEc

22. Mohamad Fauzi Maulana Ichsan, MSc

23. Ir. Mulya Effendi MS, Ph.D

24. Nurhaida

25. Rahmat Waluyanto, Ph.D, MBA

26. Riswinandi

27. Samsul Hidayat, SE, MBA

28. Sigit Pramono

29. Ir. Suheri, M.Si

30. Susandarini, SH, LLM

31. Tirta Segara, SE, MBA

32. Dr. Ir. Widyo Gunadi, MBM

33. Wimboh Santoso, SE,MSc, Ph.D

34. Yohanes Santoso Wibowo,SE, Akt, MBF

35 Ir. Zulkifli Zaini, MBA.