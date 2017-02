\Presiden Trump Pangkas Pajak Perusahaan Amerika\

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) tengah mengkaji untuk melakukan pemangkasan pajak. Pemangkasan pajak ini tengah dimatangkan oleh tim ekonomi Trump.

"Tim ekonomi saya sedang mengkaji tax free," kata Trump dalam pidato di hadapan kongres AS, Rabu (1/3/2018).

Sistem pajak terkini yang akan diluncurkan Trump ini bertujuan untuk merangasang perusahaan AS agar kian ekspansif. Bukan hanya di AS, tapi juga ke luar AS.

"Tax free ini akan mengurangi beban pajak atas perusahaan AS sehingga mereka bisa bersaing dan berkembang di mana saja," ucap Trump.

"Itu akan menjadi besar, potongan (pajak) yang sangat besar," tambah dia.

Bersamaan dengan itu, pemerintah AS akan memberikan keringanan pajak untuk masyarakat kelas menengah di AS.