\Wall Street Kembali Cetak Rekor, Dow Jones Tembus 21.000 \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) kembali mencatatkan rekor tertinggi harianya, dengan Dow Jones menembus 21.000 untuk pertama kalinya. Saham perbankan melonjak karena kemungkinan suku bunga The Fed naik bulan ini.

Dalam pidato pertamanya ke Kongres, Presiden Donald Trump mengatakan ingin meningkatkan ekonomi AS dengan melakukan pemangkasan pajak dan menggelontorkan USD1 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Namun, pasar lebih fokus pada komentar segelintir pejabat Federal Reserve, termasuk Presiden Fed New York William Dudley, yang mengatakan pengetatan kebijakan moneter telah menjadi lebih menarik.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 198,2 poin atau 0,95% ke 21.010, indeks S&P 500 naik 19,1 poin atau 0,80% ke 2.382,74 dan indeks Nasdaq Composite naik 47,22 poin atau 0,81% ke 5.872,66.

Sektor keuangan di indeks The S&P 500 melonjak 2%, jauh melebihi 10 sektor utama lainnya, dipimpin oleh keuntungan pada saham JPMorgan (JPM.N), Bank of America (BAC.N), Citigroup (CN) dan Wells Fargo (WFC.N ).