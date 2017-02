\RAJA SALMAN: Saunesia, Bukti Indonesia-Arab Saudi Saling Mendukung\

JAKARTA – Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintahan Indonesia dengan negara Arab Saudi tidak pernah mengalami kendala apapun, hingga terciptanya jargon diplomatik yang menjadi istilah hubungan mesra keduanya, Saunesia.

Kunjungan kenegaraan akan dimanfaatkan oleh dua negara besar ini. Di mana akan ada 10 perjanjian kerjasama yang akan dilakukan keduanya, termasuk kerjasama bilateral kedua negara seperti keamanan, Islamic affair,kesehatan, kebudayaan, pendidikan, perdagangan UMKM, pertanian, perikanan, dan penerbangan sipil.

Pengamat Ekonomi The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah melihat jika sejauh ini dilihat dari sejarah, kerja sama yang terjadi keduanya tidak ada masalah.

"Sejauh ini baik-baik saja. Terlebih keduanya saling membutuhkan, terutama di penyelenggaraan Haji dan Umroh," ungkapnya kepada Okezone.

Menurutnya, kerjasama di bidang ini sudah terjadi sejak dulu, dan inilah salah satu kerjasama yang paling banyak dilakukan oleh Arab Saudi dengan Negara lainnya. Pasalnya, dari jamaah Haji lah Arab Saudi memperoleh devisa.

"Arab Saudi berkepentingan terhadap jamaah Haji. Untuk dapatkan devisa," tukasnya.