\Setumpuk Tugas Menanti Calon Bos OJK\

JAKARTA - Sebanyak 35 nama telah lolos seleksi tahap II proses pemilihan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Seleksi tahap II sendiri berisikan penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengingatkan ada setumpuk tugas yang bakal menanti calon Bos OJK yang baru.

"Adapun tugas OJK kedepan yang mendesak pertama mendorong konsolidasi perbankan," kata dia kepada Okezone.

Jajaran Dewan Komisioner OJK yang baru juga harus bisa berkoordinasi dengan Bank Indoensia beserta Kementerian Keuangan dalam antisipasi maupun penanganan krisis. Menurutnya, aturan turunan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) harus segera dipercepat.

Di sisi lain, OJK juga harus memperdalam Program Inklusi Keuangan. Mengingat belum semua masyarakat daerah mendapatkan layanan jasa keuangan.

"Kemudian pengawasan pada investasi bodong yang marak di masyarakat," tukas dia.