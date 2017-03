\Presiden Donald Trump Pastikan Pemotongan Pajak Besar-besaran \

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) tengah mengkaji untuk melakukan pemangkasan pajak. Pemangkasan pajak ini tengah dimatangkan oleh tim ekonomi Trump.

Sistem pajak terkini yang akan diluncurkan Trump ini bertujuan untuk merangasang perusahaan AS agar kian ekspansif. Bukan hanya di AS, tapi juga ke luar AS.

Bersamaan dengan itu, pemerintah AS akan memberikan keringanan pajak untuk masyarakat kelas menengah di AS.

