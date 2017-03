\5 DK OJK Tak Lanjut Seleksi Tahap II, Kok Bisa?\

JAKARTA - Lima calon petahan (incumbent) tak lolos seleksi tahap dua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya dua orang incumbent yang masuk ke seleksi tahap dua.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memandang ada beberapa hal yang menyebabkan lima calon petahana gagal melaju ke seleksi berikutnya. Salah satunya adalah OJK butuh penyegaran.

"Ini antara OJK butuh penyegaran atau kecewa dengan kinerja pengurus incumbent," kata dia kepada Okezone.

Menurutnya, ada beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh pejabat OJK. Seperti, konsolidasi perbankan. Mengingat di Indonesia kini terlalu banyak bank yang berdiri dan membuat perbankan nasional tidak efisien. "

"Beberapa PR yang belum diselesaikan dewan komisioner lama. Salah satunya konsolidasi perbankan mas untuk turunkan bunga kredit sama keseimbangan peran pengawasan dan mendorong sektor keuangan untuk majukan pertumbuhan ekonomi," tukas dia.

Sekadar tambahan saja, OJK merupakan regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti modal ventura, ataupun yang industri yang baru muncul, "Financial Technology" (Fintech).