\RAJA SALMAN: Arab Saudi Kucurkan Dana Rp13,3 Triliun untuk Indonesia\

BOGOR - Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terdapat berbagai pembahasan yang dilakukan pada saat pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor.

Pada pertemuan ini, turut disepakati 11 kerjasama kedua negara. Salah satu kerjasama yang cukup menonjol adalah antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan perwakilan pemerintah Arab Saudi.

Kesepakatan tersebut adalah terkait pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund for Development dan pemerintah Republik Indonesia. Proyek ini sendiri telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan perwakilan Saudi Fund di Istana Kepresidenan Bogor.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dana yang dikucurkan cukup besar. Tercatat, total dana tesebut mencapai USD1 miliar atau Rp13,3 triliun (kurs RP13.300 per USD).

"Teman-teman sudah saksikan setelah pertemuan tadi 11 MoU (Memorandum of Understanding) telah ditandatanani kedua belah pihak. Salah satu dari 11 MoU itu adalah MoU mengenai the saudi fund contribution to the financing of development project senilai USD 1 miliar," tuturnya di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (1/3/2017).

Namun, belum diketahui bentuk dan tujuan pemberian dana ini. Dana ini pun bisa saja diberikan dalam bentuk hibah ataupun pinjaman.

Pertemuan lanjutan pun akan dilakukan. Nantinya, pertemuan untuk penjelasan secara rinci akan dilakukan pada tingkat Menteri.