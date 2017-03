\Di Pusat Jakarta, Ada Loh Apartemen Seharga Rp800 Juta!\

JAKARTA - Pengembang properti Gamaland memperkenalkan produk terbarunya Arandra Residence yang berdiri di tengah kota Jakarta. Lokasinya terletak di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Ada lima menara yang akan dibangun pada lahan seluas 2,4 hektare. Pembangunan apartemen tersebut dikerjakan secara bertahap. Meski berada di tengah kota, harga apartemen ini bisa dijangkau segmen menengah.

"Kita tawarkan mulai Rp800 juta, sudah ada balkonnya lagi," kata Marketing Director Arandra Residence, Djunadi P. Satrio, di Westin Hotel Jakarta.

Dalam kawasan mixed use ini, Gamaland memasarkan Prosperity Tower setinggi 24 lantai dengan 300 unit yang tersedia. Apartemen ini menyediakan tiga tipe pilihan yaitu one bed room, two bed room, dan three bed room.

Proyek ini sudah melakukan groundbreaking pada 4 September 2016. Menurut Djunandi, dari 300 unit apartemen yang ditawarkan, sudah 60 unit terjual dalam waktu sebulan. Gamaland menargetkan penjualan keseluruhan unit selama 6 bulan.

Arandra Residence akan dilengkapi fasilitas retail serta tropical beach pool di tengah kawasan. Letak Arandra hanya berjarak 5 kilometer menuju Monas dan 30 menit menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta).