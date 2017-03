\Wall Street Cetak Rekor Berkat Pidato Perdana Donald Trump\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup meroket berkat pidato perdana Presiden Amerika Donald Trump. Indeks Dow Jones menembus 21.000 untuk pertama kalinya setelah Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato pertamanya ke Kongres.

Tiga indeks saham utama naik lebih dari 1,3% menjadi ditutup pada rekor tertinggi. Trump mengatakan dia ingin meningkatkan ekonomi AS dengan pemangkasan pajak dan mengelurkan USD1 triliun untuk membangun infrastruktur.

Indeks Dow Jones Industrial Average DJI melonjak 1,46% menjadi 21.115,55, sementara indek S&P 500 menguat 1,37% menjadi 2.395,96 dan Nasdaq Composite naik 1,35% menjadi 5.904,03.

Tujuh dari 11 sektor besar di indeks S&P naik lebih dari 1%, termasuk sektor energi yang naik 2,05%. The S&P sektor keuangan melonjak 2,84%, mengalahkan 10 sektor utama lainnya, dibantu oleh komentar pejabat Federal Reserve yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga bulan ini.

Sekira 8,1 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, perdagangan paling tinggi di 2017 dari rata-rata harian 6,9 miliar saham diperdagangkan selama 20 hari perdagangan terakhir.