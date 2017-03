\Rupiah Rp13.361, Bergerak Mixed Tertekan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan di hari kedua bulan Maret bergerak dua arah cenderung melemah. Rupiah pun masih di level Rp13.350-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (2/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat tipis 2 poin atau 0,01% ke Rp13.361 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.358-Rp13.368 per USD.

Sementara Yahoofinance, mencatat Rupiah melemah 23 poin atau 0,17% ke Rp13.355 per USD. Rupiah tercatat bergerak di antara Rp13.336 per USD hingga Rp13.365 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama. Hal ini karena komentar-komentar hawkish para pejabat Federal Reserve mendukung spekulasi pasar untuk kenaikan suku bunga akhir bulan ini.

Presiden Fed New York William Dudley mengatakan alasan untuk pengetatan telah menjadi jauh lebih menarik. Sementara Presiden Fed San Francisco John Williams mengatakan ia memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan pada pertemuan kebijakan moneter Maret.

Kata-kata para pembuat kebijakan Fed membuat dolar menguat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,54% menjadi 101,670 pada akhir perdagangan.