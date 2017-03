\IPO, Snapchat Pasang Harga USD17 per Saham\

JAKARTA - Snap Inc, pemilik aplikasi pesan Snapchat menawarkan harga saham USD17 per saham dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Snap dijadwalkan mulai melantai dan sahamnya diperdagangkan pada Kamis waktu setempat. Demikian seperti dilansir CNBC, Kamis (2/3/2017).

Snap akan melepas 200 juta saham yang akan menaikan valuasi perusahaannya mencapai USD3,4 miliar menjadi hampir USD24 miliar. Dalam proses IPO ini, Snap mengklaim telah mengalami 10 oversubscribed.

Menurut sumber, awal pekan ini investor mengharapkan harga saham Snap di level USD17 sampai USD18 per saham, atau di atas target perusahaan di level USD14 hingga USD16 per saham. Snap akan melantai di New York Stock Exchange