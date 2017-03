\Wall Street Terus Lanjutkan Keperkasaannya \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka melanjutkan penguatan pasca-pidato Presiden Amerika Donald Trump. Menguatnya data ekonomi AS menjadi optimisme tambahan yang membantu pergerakan Wall Street.

indeks utama Wall Street rally dan Dow Jones Industrial Average menembus level 21.000, didorong pidato Presiden Donald Trump di depan Kongres. Saham-saham perbankan melonjak karena adanya kemungkinan kenaikan suku bunga bulan ini.

Indeks Dow Jones naik 33 poin atau 0,16%, dengan 26.591 saham diperdagangkan. Indeks S&P 500 naik 0,25 poin atau 0,01% dengan 153.230 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq naik 5,75 poin atau 0,11% dengan 21.406 saham diperdagangkan.

Di sisi lain, Data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim pengangguran turun tingkatan 44 tahun terendah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan di pasar tenaga kerja terus berlanjut.

Selain itu, komentar dari pejabat The Federal Reserve terkait kenaikan tingkat suku bunga dalam dua minggu ini, menjadi pendorong pasar. Dewan Gubernur The Fed Lael Brainard, ,mengatakan dengan tren dovish maka kenaikan suku bunga akan segera terjadi.

Peluang untuk suku bunga The Fed naik bulan ini melonjak menjadi 74%. Sebelumnya, Presiden The Fed New York William Dudley mengatakan ada kemungkinan 30% suku bunga akan naik bulan ini.