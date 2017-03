\Harga Minyak Dunia Turun Imbas Pasokan AS\

NEW YORK - Harga minyak dunia turun karena persediaan minyak mentah AS meningkat untuk Minggu kedelapan.

Persediaan minyak mentah AS naik 1,5 juta barel dalam pekan yang berakhir 24 Februari menjadi 520,2 juta barel, atau naik 6,9% dari periode sama tahun lalu, data yang dirilis oleh Badan Informasi Energi AS (EIA).

Peningkatan berturut-turut stok minyak AS telah memicu kekhawatiran bahwa upaya produsen-produsen utama dunia untuk menurunkan produksi mereka mungkin tidak cukup untuk mengurangi kelebihan pasokan minyak global.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April, turun USD0,18 menjadi menetap di USD53,83 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent Noth Sea untuk pengiriman Mei, turun USD0,15 menjadi ditutup pada USD56,36 per barel di London ICE Futures Exchange. (kmj)