\Bagaimana Kelanjutan Tim Ad hoc untuk Selesaikan PHK Freeport?\

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan gabungan serikat pekerja Freeport Indonesia telah melakukan pertemuan terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja Freeport. Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dibentukan Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja pasca berhentinya operasi Freeport saat ini.

Bagaimana perkembangan pembentukan tim ad hoc ini?

Menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, rencana kerja tim ini tengah dibicarakan. Hanya saja, Hanif belum menerima laporan lebih lanjut mengenai hal ini.

"Lagi dibicarakan, istilahnya mekanisme kerjanya bagaimana sekarang, dan saya belum dapat informasi soal itu," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Belum ditargetkan kapan tim ini akan memberikan laporan kepada Hanif. Diharapkan, tim ini nantinya dapat bekerja untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Freeport.

"As soon as possible, yang penting bisa bantu persoalan ini agar cepat selesai. Teman-teman buruh bisa dapatkan perlindungan," tutupnya. (kmj)