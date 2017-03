\RAJA SALMAN: 50 Anggota Kadin Temui 50 Pengusaha Arab Saudi\

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry mengadakan business forum. Tujuannya melakukan kerjasama, seiring kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud di Indonesia.

Ketua Penyelenggaran Indonesia-Saudi Arabia Business Forum Mohammad Bawazeer mengayakan, high level dialogue antara pengusaha Indonesia dan Saudi difokuskan pada bidang-bidang seperti minyak dan gas (migas), pertambangan, infrastruktur, properti, kesehatan, pariwisata, pemasaran, logistik, pendidikan.

Adapun jumlah delegasi dari Indonesia dan Arab Saudi masing-masing diwakili sekira 50 pengusaha sehingga total jumlah delegasi dari kedua negara mencapai 100 pengusaha.

"Dengan one on one meeting di mana masing-masing delegasi dari Indonesia dan Saudi Arabia dapat berinteraksi secara langsung mengenai potensi usaha bagi pengusaha Saudi Arabia, dan sebaliknya. Dengan one on one meeting diharapkan lebih banyak transaksi yang akan dihasilkan dari interasksi bisnis antara pengusaha kedua negara," tuturnya, di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Setelah one on one meeting, dirinya melanjutkan, akan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)antara KADIN Indonesia dengan The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry.

"Kerjasama ini juga menjadi dasar bagi pengusaha masing-masing negara untuk mendirikan Indonesia Saudi Arabia Business Council," tuturnya.

Pada acara ini, turut hadir Ketua Umum Kadin Indonesia Roesan P Roeslani Vice Chairman The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry Showimy A. Aldossari. Turut hadir juga, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Senior Minister Saudi Arabia Dr Ibrahim Al Assaf, serta Kepala BKPM Thomas Lembong

Seperti diketahui, transaksi perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi pada periode 2015-2016 mengalami penurunan. Perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi mengalami penurunan sebesar 26% menjadi USD4,01 miliar pada 2016 dari tahun sebelumnya.