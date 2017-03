\RAJA SALMAN: Indonesia Akan Ikut Proyek Infrastruktur di Arab Saudi\

JAKARTA - Seiring dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia, pemerintah pun perlu memanfaatkan kedatangan Raja Salman ini sebagai peluang untuk meningkatkan sektor perdagangan Indonesia ke Arab Saudi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ada banyak sekali sektor yang bisa digarap oleh kedua negara. Di luar sektor perdagangan, kerjasama dilakukan pada sektor infrastruktur.

"Di sana proyek pembangunan di Saudi Arabi banyak sekali. Kita akan masuk ke sana dan investasi akan dilakukan," tuturnya, dalam acara Indonesia-Saudi Arabia Business Forum, di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Enggar mengatakan, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi juga perlu ditingkat. Hal itu terlihat dalam perjanjian kerjasama (MoU) antara Kadin Indonesia dengan pengusaha Saudi yang tergabung dalam The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry.

"Garis besarnya, MoU ini untuk tingkatkan kerjasama. Lalu melalui Pak Presiden dan Sri Baginda kita akan sepakat untuk joint study. MoU nya nanti Kadin yang jelaskan. Mereka sepakat perdagangan per sektor," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Kadin Indonesai Rosan Roeslani mengatakan, Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang paling potensial bagi Indonesia di Timur Tengah. Akan tetapi, Arab Saudi juga bisa menjadi salah satu investor dalam rencana pembangunan pemerintah.

Rosan pun menawarkan sejumlah peluang investasi kepada para delegasi pengusaha Saudi. Kata Rosan, saat ini pemerintah sedang aktif mempercepat pelaksanaan program pembangun infrastruktur fisik, seperti jalan tol, kereta api, laut, bandara, jembatan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, pengembangan sejumlah kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia juga dilakukan.

Selain infrastruktur, kesempatan besar pengusaha Saudi untuk masuk terbuka di sektor listrik. Di mana pemerintah Indonesia tengah merealisasikan program pembangunan 35.000 megawatt (mw) selama sepuluh tahun ke depan.