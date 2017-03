\RAJA SALMAN: Kadin Indonesia dan Arab Saudi Sepakati 4 Kerjasama Rp32 Triliun\

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry mengadakan business forum. Pertemuan degelgasi pengusaha Indonesia dan Arab Saudi tersebut menyepakati empat kerjasama.

Hal itu pun dituangkan dalam perjanjian kerjasama (MoU) yang ditandatangani Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roeslani dengan Vice Chairman The Council of Saudi Arabia Chambers of Commerce and Industry Showimy A Aldossari. Dalam penandatangan itu turut menyaksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Senior Minister Saudi Arabia Dr Ibrahim Al Assaf dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

"Total MoU ini kurang lebih hampir USD2,4 miliar(Sekira Rp32,07 triliun dengan kurs Rp13.361 per USD). Adapun keempat MoU itu Wijaya Karya dengan salah satu perusahaan Arab Saudi akan membangun 8.000 perumahan, bio massa power plant, healt care (kesehatan) dan haji dan umroh untuk fasilitasi dan juiga penambahan kuota,"tuturnya, di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Untuk pembangunan perumahan nilai investasinya USD2 miliar, bio masa dan healt care nilai investasi sekira USD100 juta. Sedangkan untuk faislitas haji dan umroh, kata Rosan, belum diketahui berapa besarannya.

"Ini MoU yang sudah dibicarakan tadi,"tuturnya.

Menurut Rosan, sebenarnya dari keempat MoU ini, pengusaha Arab Saudi banyak tertarik pada sektor turism. Tapi, bukan investasi yang besar seperti di Mandalika, Lombok, itu yang mereka mau.

"Karena kan secara infrastruktur sudah ada, sebeanrnya dulu kan dari Arab juga bangun di sana. Nilainya tapi saya belum tau,"tandasnya.