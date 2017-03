\ Surat untuk Freeport, Sudirman Said Berkilah Disuruh Jokowi \

JAKARTA - Ketika Bos Besar Freeport McMoran Ricard Adkerson datang ke Indonesia untuk menyelesaikan polemik PT Freeport Indonesia dengan pemerintah. Dia menyebutkan bahwa pemerintah labil dalam membuat kebijakan.

Sebab aturan baru yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 berbenturan dengan surat penjaminan investasi yang diberikan Menteri ESDM Sudirman, pada 7 Oktober 2015.

Di dalam surat penjaminan itu, Freeport masih diperbolehkan melakukan izin ekspor menggunakan Kontrak Karya (KK) sampai akhir 2021. Namun ternyata, perusahaan tambang McMoran di Gransberg Papua harus mengubah status perizinan dari KK menjadi IUPK. Oleh karena itu, dirinya menolak apa yang diminta pemerintah Indonesia.

Lantas seperti apa kejadian sebenarnya ketika pemerintah akhirnya memutuskan memberikan surat penjaminan tertanggal 7 Oktober 2015?

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai orang menandatangani surat penjaminan Freeport menjelaskan, hal yang harus dipahami dari terbitnya surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan nomor 7522/13/MEM/2015 adalah, surat itu dikeluarkan setelah Presiden Joko Widodo bertemu Chairman of The Board Freeport McMoran James R Moffet.

"Surat dikeluarkan sebagai proses negosiasi yang sedang berlangsung dan surat itu saya sebut sebagai comfort letter atau surat yang memberi kenyamanan pada investor yang dikeluarkan setelah presiden bertemu dengan Chairman Freeport Jim Bob," ujarnya saat ditemui di di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Menurut Sudirman, Presiden Jokowi yang meminta surat penjaminan tersebut. Dengan semangat Presiden ingin menjaga investasi di Indonesia.

"Jadi, saya kira itu semangat Presiden jaga investasi. Jangankan investasi yang sudah di dalam, di luar juga dikejar. Beberapa paket juga dihadirkan untuk ajak investor. Jadi logis pada waktu itu Presiden (menjamin) bagaimana cara investasi (Freeport) bisa terus berlangsung," tuturnya.