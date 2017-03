\RAJA SALMAN: Kerjasama Dagang Indonesia-Arab Saudi, Peluang Diversifikasi Produk\

JAKARTA - Indonesia resmi teken kontrak kerjasama dengan Arab Saudi. Kerjasama ini tertuang dalam 11 nota kesepahaman. Penandatanganan 11 nota kesepahaman ‎dilakukan oleh para Menteri kedua negara yang dilakukan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Maret 2017.

Salah satu pokok dalam nota kesepahaman tersebut adalah Program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan investasi Kerajaan Arab Saudi.

Dengan hadirnya nota kesepahaman dalam bidang perdagangan, pengusaha Indonesia punya peluang untuk lakukan diversifikasi produk ekspor. Selama ini, barang ekspor Indonesia ke Arab Saudi masih dominan pada komoditas mentah seperti minyak sawit dan batu bara.

"Dengan adanya kerjasama perdagangan ini diharapkan kita lebih mendiversifikasikan produk ekspor. Contohnya produk ekspor industri manufaktur," terang Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Bhima Yudhistira saat dihubungi Okezone.

Bhima menilai kerjasama perdangan produk manufaktur bisa jadi alternatif Pemerintah untuk kurangi angka pengangguran Indonesia. Sehingga, investasi Arab Saudi diharapkan jadi modal pengembangan sektor manufaktur Indonesia.

"Produk manufaktur juga penting untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tukasnya.