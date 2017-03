\TREN BISNIS: Penentuan Dirut Baru Pertamina Molor hingga Harga IPO Snapchat \

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan pengumuman Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) tidak dalam waktu dekat ini. Sebab, proses seleksi diperpanjang selama 30 hari.

PT Dirgantara Indonesia (Persero) tengah merampungkan pembuatan pesawat N219. Alih-alih proses pembuatan belum selesai, peminat pesawat perintis ini sudah banyak yang mau.

Snap Inc, pemilik aplikasi pesan Snapchat menawarkan harga saham USD17 per saham dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Pengumuman Dirut Pertamina Mundur 30 Hari

Seperti diketahui, sejak dicopotnya Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina, Dewan komisaris perseroan memiliki waktu 30 hari untuk mencari dan merekomendasikan nama-nama calon Dirut kepada pemegang saham utama, Kementerian BUMN.

"Belum. Karena ini waktu proses. Ada TPA (Tim Penilai Akhir) segala. Jadi diperpanjang oleh dekom satu bulan lagi,"tutur Menteri BUMN Rini Soemarno di Kementerian BUMN.

Sementara itu, Rini mengakui sudah menerima nama-nama calon yang telah diusulkan dewan komisaris. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses yang belum bisa diumumkan."Sudah, masih dalam proses pengecekan. Cuma kan harus ada macam-macam,"ujarnya.

Terkait jumlah, Rini enggan mengatakan berapa orang yang direkomendasikan dewan komisaris.

Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menyebut dewan komisaris Pertamina sudah menyelesaikan proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Nama-nama yang direkomendasikan pun sudah disampaikan pada pemegang saham utama, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Dewan komisaris itu sudah menyelesaikan prosesnya dan sudah menyampaikan kepada BUMN,"tuturnya kepada Okezone.

Menurut Tanri, proses selanjutnya ada di Kementerian BUMN. Namun, dirinya enggan mengatakan apakah pengumuman Dirut baru bisa segera dilakukan atau tidak."Saya belum tau. Tapi saya cek dulu nanti apakah surat rekomendasi sudah di BUMN," ujarnya.

Mantap! 200 Pesawat N219 Sudah Dipesan

Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso tidak menyebutkan perusahaan atau negara mana yang mau membeli pesawat terbaru made in Indonesia ini. Yang pasti sudah ada pemesanan untuk 200 pesawat.

"Yang mesen banyak letter of intent sudah 200 pesawat. Itu dari dalam dan luar," ujarnya, di Kementerian BUMN.

Namun, kata Budi, belum ada kelanjutan PTDI terhadapi peminat pesawat N219. Sebab, fokus utamanya saat ini bagaimana bisa menerbangkan pesawat dalam kondisi yang baik. "Jadi, sekarang saya enggak mau buat kontrak penjualan kalau pesawat belum bisa terbang," tuturnya.

Budi melanjutkan, pesawat perintis ini akan di uji cobakan di wilayah timur Indonesia. Alasannya, jika mampu terbang baik di wilayah Papua dan sekitarnya, maka diyakini pesawat N219 bisa menempuh semua jalur udara di manapun. "Papua paling ekstrim di Papua, kalau di sana bisa, di tempat lain bisa," tandasnya

IPO, Snapchat Pasang Harga USD17 per Saham

Snap dijadwalkan mulai melantai dan sahamnya diperdagangkan pada Kamis waktu setempat. Demikian seperti dilansir CNBC, Kamis (2/3/2017).

Snap akan melepas 200 juta saham yang akan menaikan valuasi perusahaannya mencapai USD3,4 miliar menjadi hampir USD24 miliar. Dalam proses IPO ini, Snap mengklaim telah mengalami 10 oversubscribed.

Menurut sumber, awal pekan ini investor mengharapkan harga saham Snap di level USD17 sampai USD18 per saham, atau di atas target perusahaan di level USD14 hingga USD16 per saham. Snap akan melantai di New York Stock Exchange.