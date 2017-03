\Bangun Transportasi Kota Berkelanjutan, Kemenhub Kumpulkan Berbagai Negara\

JAKARTA - Hari ini Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pertemuan dengan sejumlah negara untuk membahas mengenai sistem transportasi yang berkelanjutan bagi suatu kota.

Pertemuan antara Kemenhub, dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Selain itu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Di depan perwakilan sejumlah negara yang tergabung dalam United Nations - Economics and Social Commisions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) ia mengatakan, pertemuan tersebut sebagai bentuk inisiasi Indonesia dalam memerhatikan transportasi berkelanjutan.

"Hari ini saya senang sekali karena ada inisiasi baik dan Indonesia melakukan inisiasi mengenai index transportasi bekerlanjutan dan kita kerjasama dengan UN-ESCAP. Ada suatu organiasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Asia Pasifik," katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis, (2/3/2017).

Ia pun menjelaskan maksud dari inisiasi-inisiasi yang dilakukan dalam pertemuan sejumlah negara yang akan fokus untuk membahas mengenai transportasi berkelanjutan.

"Nah inisiatif-inisiatif dalam membuat index mengenai seperti apa sih yang namanya transportasi berkelanjutan. Kita harus tahu supaya kita tahu batasan dan achievement yang harus kita lakukan," jelas Budi Karya.

Untuk membangun transportasi berkelanjutan ini, ia mengatakan, sejumlah kota di Indonesia sudah melakukan inisiasi yang baik. Ia pun mengatakan demi meningkatkan hal tersebut tak ada salahnya Indonesia belajar dari negara-negara lain.

"Saya pikir Jakarta dan beberapa kota sudah inisiasi transportasi sustainable tersebut seperti MRT, LRT dan BRT, Dan saya pikir kita bisa ikuti negara-negara lain yang sudah lebih maju seperti China, Korea, Jepang, Singapura," tambahnya.